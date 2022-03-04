В Латвии на улицах городов появились баннеры на русском языке. Отдельных представителей страны это возмутило, но в Центре госязыка пояснили: так надо для «поддержки Украины». Об этом 4 марта сообщает BALTNEWS

«Центр госязыка заявил, что баннеры на русском языке не нарушают требования, ведь связаны с "законным общественным интересом"», — говорится в сообщении.

Просто о сложном. Цели и задачи России в операции по демилитаризации и денацификации Украины © коллаж Украина.Ру

ПБК был одним из самых популярных в Латвии, решение об аннулировании его лицензии в российском консульстве назвали лицемерием, так как канал «отреагировал на призыв латвийских властей усилить оповещение среди людей о важности вакцинации, когда в стране локдаун и бушует пандемия».