«Центр госязыка заявил, что баннеры на русском языке не нарушают требования, ведь связаны с "законным общественным интересом"», — говорится в сообщении.
Между тем, борьба с русским языком в Латвии идет полным ходом. В октябре власти страны закрыли Первый балтийский канал (ПБК), который рассказал о пользе вакцинации на русском.
ПБК был одним из самых популярных в Латвии, решение об аннулировании его лицензии в российском консульстве назвали лицемерием, так как канал «отреагировал на призыв латвийских властей усилить оповещение среди людей о важности вакцинации, когда в стране локдаун и бушует пандемия».