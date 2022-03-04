Американская социальная сеть Reddit запретила размещать на своих ресурсах ссылки на телеканал RT и агентство Sputnik «в связи с ситуацией на Украине». Об этом 4 марта сообщили РИА Новости

«Хотя многие сообщества на Reddit уже запретили ссылки на российские государственные СМИ, такие как RT, Sputnik и их филиалы на иностранных языках, мы сделали такие ограничения универсальными для всего сайта», — говорится в заявлении компании.

Reddit — один из наиболее популярных сайтов в мире, по данным на начало 2022 года он занимал 21-е место по посещаемости.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На Западе защиту населения Донбасса не одобрили и ввели санкции в отношении РФ. В частности, США, ЕС и Великобритания утвердили ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов экономики РФ. Также санкции коснулись спорта и киноиндустрии.

Часть стран ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для бортов РФ. Россия зеркально ограничила использование своего воздушного пространства для авиакомпаний из 36 стран.

Кроме того, под санкции попала и российская пресса, в частности, в конце февраля глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен в конце февраля заявила о блокировке работы ряда российских СМИ в Евросоюзе. В число запретных попали RT, Sputnik и их дочерние структуры.

Такое решение фон дер Ляйен объяснила «неподобающим поведением России на Украине», между тем, проблемы у российским СМИ в Европе начались много лет назад. Например, в ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Их обвиняли во вмешательстве в выборы в США. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.