В Киев после раздачи оружия всем желающим на улицы вышли банды мародеров и бандитов, заявило Минобороны РФ 28 февраля, передает РИА Новости

«В Киеве бесчинствуют вооруженные банды мародеров, грабителей и националистов, получивших оружие в результате преступного решения властей бесконтрольно раздавать его населению», — говорится в сообщении.

Ранее в МВД Украины объявили о раздаче оружия всем, кто умеет с ним обращаться. Администрация Киева ввела комендантский час. Жителей призвали оставаться в своих домах.

В минобороны РФ подчеркнули, что это еще раз доказывает, что «киевский режим использует жителей города в качестве "живого щита" для националистов, разместивших артиллерийские подразделения и боевую технику в жилых кварталах столицы».

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции в Донбассе. Он назвал ее целями демилитаризацию и денацификацию Украины и защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. В Министерстве обороны сообщили, что удары наносятся по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.