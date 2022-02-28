Совет директоров Банка России принял решение с 28 февраля повысить ключевую ставку до 20% годовых, передает РИА Новости

В Совфеде прокомментировали санкции Запада против РФ © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

«Внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценивания», — говорится в материале регулятора.

Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, добавили в ЦБ.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях.