Украинской стороне стоит согласиться на переговоры с Россией, при этом ее должны устраивать условия этих переговоров, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которую цитируют РИА Новости, в интервью Euronews

"Конечно, важно, чтобы украинская сторона согласилась на мирные переговоры и чтобы ее устраивали условия. В целом всегда лучше вести мирные переговоры, чем воевать. Но доверие к президенту [России Владимиру] Путину полностью подорвано", — заявила фон дер Ляйен.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, куда поехала российская делегация. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским. Позже Sputnik Беларусь указывал, что местом переговоров будет пункт пропуска Александровка-Вильча. Война или мир? Момент истины для Владимира Зеленского © скриншот видео



Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины.

В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.

В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов.

РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля.

Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.