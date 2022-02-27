Украинские военнослужащие начали применять запрещённые конвенцией ООН боеприпасы с фосфором, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков 27 февраля

«Подразделения ВСУ, отчаявшись сдержать наступление группировки войск Вооружённых сил России, начали массовое применение боеприпасов, начинённых фосфором, в пригородах Киева вблизи аэродрома Гостомель», — сказал Конашенков. Минобороны РФ: украинские националисты убили четырёх офицеров ВСУ © Twitter, Національний Корпус

По словам Конашенкова, украинской стороной используются 122-мм снаряды к гаубицам Д-30 и реактивные снаряды к установкам БМ-21 «Град» советского производства.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что украинские националисты нанесли удары «Градами» по жилым кварталам под Мариуполем.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.