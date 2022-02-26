Рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с "B" до "CCC", сообщается в релизе агентства 26 февраля

«Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с "B" до "CCC"», — сообщается в материале. Moody's помещает рейтинги России и Украины на понижение © Public domain / freeimage4life

Ранее рейтинговое агентство Moody's заявило о пересмотре суверенных рейтингов России и Украины с перспективой понижения.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о начале военных действий по демилитаризации и денацификации Украины. В Москве подчеркнули, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, и нейтрализуют исключительно военные цели.

Президент уточнил, что действия России являются самообороной от создаваемых Западом угроз.