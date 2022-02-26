Евросоюз запретит принимать любые депозиты свыше 100 тысяч евро от российских граждан, проживающих в России. Об этом говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС 26 февраля

«Должно быть запрещено принимать любые депозиты от российских граждан или физических лиц, проживающих в РФ, или юридических лиц, организаций или органов, созданных в России, если общая стоимость депозитов физического или юридического лица, организации или органа на кредитную организацию превышает 100 тысяч евро», — сообщается в документе. Евросоюз и США ввели санкции против Путина, Мишустина и Лаврова © CC0, Pixabay

Подчёркивается, что решение не будет касаться двойных граждан России и ЕС, а также лиц, имеющих разрешение на временное или постоянное проживание в Евросоюзе.

24 февраля по указу президента Владимира Путина Россия начала военные действия по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ на это страны Запада инициировали новый пакет санкций против Москвы. Ограничения затронули ряд крупнейших российских банков и сектора экономики страны, санкции были введены в отношении официальных лиц России, включая президента.

В Москве заявили, что план действий на случай новых санкций был заранее проработан, и любая необходимая поддержка российскому бизнесу будет оказана. Власти обязались обеспечить бесперебойную работу российской экономики.