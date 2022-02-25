Основные столкновения в ходе спецоперации РФ на Украине происходят не с регулярными войсками этой страны, а с националистическими формированиями, заявил в пятницу президент России Владимир Путин. Он рассказал об этом, выступая на совещании с Советом безопасности РФ 25 февраля

«Основные боестолкновения российской армии, как и ожидалось, происходят не с регулярными частями вооруженных сил Украины, а с националистическими формированиями, который, как известно, и несут прямую ответственность за геноцид на Донбассе и кровь мирных граждан народных республик», — сказал президент РФ.

К националистическим формированиям на Украине относятся такие отряды, как некоторые батальоны территориальной оброны ВСУ, 24-й отдельный штурмовой батальон ВСУ «Айдар» и отдельный отряд специального назначения Национальной гвардии Украины «Азов».