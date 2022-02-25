«Основные боестолкновения российской армии, как и ожидалось, происходят не с регулярными частями вооруженных сил Украины, а с националистическими формированиями, который, как известно, и несут прямую ответственность за геноцид на Донбассе и кровь мирных граждан народных республик», — сказал президент РФ.
К националистическим формированиям на Украине относятся такие отряды, как некоторые батальоны территориальной оброны ВСУ, 24-й отдельный штурмовой батальон ВСУ «Айдар» и отдельный отряд специального назначения Национальной гвардии Украины «Азов».