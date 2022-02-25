Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым, сообщается на сайте Кремля

«Обсуждено развитие ситуации в связи с проведением специальной военной операции с целью защиты мирных жителей Донбасса, а также осуществления демилитаризации и денацификации Украины», — сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что Шавкат Мирзиеев «выразил понимание предпринимаемых с российской стороны действий». Также президенты РФ и Узбекистана обсудили вопросы двусторонней повестки.

В Минобороны РФ сообщили, что на 25 февраля украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, взята под контроль Чернобыльская АЭС. «Русские танки в Киеве»: что говорят Зеленскому. Хроника событий на Украине на 16.00 © REUTERS, Gleb Garanich

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о специальной военной операции по демилитаризации Украины. Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в минобороны.