«Обсуждено развитие ситуации в связи с проведением специальной военной операции с целью защиты мирных жителей Донбасса, а также осуществления демилитаризации и денацификации Украины», — сообщила пресс-служба Кремля.
Отмечается, что Шавкат Мирзиеев «выразил понимание предпринимаемых с российской стороны действий». Также президенты РФ и Узбекистана обсудили вопросы двусторонней повестки.
В Минобороны РФ сообщили, что на 25 февраля украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, взята под контроль Чернобыльская АЭС.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о специальной военной операции по демилитаризации Украины. Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в минобороны.