Сообщается, что Вооруженные силы РФ провели успешную операцию по высадке десанта в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева. Это произошло еще накануне.
Отмечается, что в операции принимали участие более 200 российских вертолетов.
«Успех десанта был обеспечен подавлением всей системы ПВО в районе высадки, полной изоляцией района боевых действий с воздуха и активным ведением радиоэлектронной борьбы», — говорится в заявлении Минобороны.
Также говорится, что десант в Гостомеле соединился с основными силами российских ВДВ, что обеспечило блокирование украинской столицы с запада.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале специальной военной операции на Украине. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.