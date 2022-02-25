Министерство обороны РФ 25 февраля сообщило об успешной операции по высадке десанта в Киевской области

Готов говорить. Брошенный Западом Зеленский ищет спасения у Путина © AFP, SERGEI SUPINSKY

Отмечается, что в операции принимали участие более 200 российских вертолетов.

«Успех десанта был обеспечен подавлением всей системы ПВО в районе высадки, полной изоляцией района боевых действий с воздуха и активным ведением радиоэлектронной борьбы», — говорится в заявлении Минобороны.

Также говорится, что десант в Гостомеле соединился с основными силами российских ВДВ, что обеспечило блокирование украинской столицы с запада.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале специальной военной операции на Украине. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.