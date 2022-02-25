Готов говорить. Брошенный Западом Зеленский ищет спасения у Путина
Готов говорить. Брошенный Западом Зеленский ищет спасения у Путина
© AFP, SERGEI SUPINSKY
Сообщается, что Вооруженные силы РФ провели успешную операцию по высадке десанта в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева. Это произошло еще накануне.

Отмечается, что в операции принимали участие более 200 российских вертолетов. 

«Успех десанта был обеспечен подавлением всей системы ПВО в районе высадки, полной изоляцией района боевых действий с воздуха и активным ведением радиоэлектронной борьбы», — говорится в заявлении Минобороны.

Также говорится, что десант в Гостомеле соединился с основными силами российских ВДВ, что обеспечило блокирование украинской столицы с запада.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале специальной военной операции на Украине. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.