Движение поездов по маршруту Кишинёв - Одесса прекращено, сообщила пресс-служба правительства Молдавии

Ранее парламент Молдавии ввёл режим чрезвычайного положения в стране сроком на 60 дней из-за ситуации на Украине. Молдавия вводит режим чрезвычайного положения © CC0, Pixabay

«Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение и установила следующие меры: с 24 февраля 2022 года прекращается движение поездов по маршруту Одесса-Кишинев. Национальное агентство автотранспорта будет способствовать возврату в страну пассажирских и грузовых транспортных единиц, работающих в направлении Украины», — сообщается на странице ведомства в Facebook.

Также уточняется, что продолжится выполнение коммерческих, гуманитарных и почтовых рейсов.

Ранее сообщалось, что в рамках режима ЧС в Молдавии государство может вводить цензуру и создавать военнизированные группировки.