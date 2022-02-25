Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция поставит Украине военную технику и введёт против России дополнительные санкции, передаёт РИА Новости 25 февраля

Кроме того, Франция намерена ускорить размещение своих военных в Румынии, заявил Макрон. По словам Макрона, французские санкции затронут ряд россиян и будут объявлены позднее, сообщает агентство Рейтер. Евросоюз запретит продажу самолётов России © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Франция, помимо санкционного пакета ЕС, введёт против России собственные санкции, добавил президент.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что западные санкции против России были бы введены в любом случае, и что их истинной целью является стремление затормозить развитие России. Российское руководство подчеркнуло, что все последствия событий на Украине просчитаны, и будут приняты меры для минимизации последствий западных санкций.