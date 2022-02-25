Кроме того, Франция намерена ускорить размещение своих военных в Румынии, заявил Макрон. По словам Макрона, французские санкции затронут ряд россиян и будут объявлены позднее, сообщает агентство Рейтер.
Франция, помимо санкционного пакета ЕС, введёт против России собственные санкции, добавил президент.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что западные санкции против России были бы введены в любом случае, и что их истинной целью является стремление затормозить развитие России. Российское руководство подчеркнуло, что все последствия событий на Украине просчитаны, и будут приняты меры для минимизации последствий западных санкций.