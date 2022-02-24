Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оказывает давление на ведущие западные страны, настаивая на исключении России из международной платёжной системы Swift. Информация об этом появилась 24 февраля в британской газете Financial Times

Издание утверждает, что Джонсон «очень сильно» настаивает на исключении России из международной платежной системы Swift. Данный шаг нанесёт тяжёлый удар по банкам России и по её способности вести внешнюю торговлю, отмечает газета. Европейские чиновники обещают «жесточайшие санкции» © REUTERS, Kenzo Tribouillard/Pool

«Однако канцлер Германии Олаф Шольц предупредил Джонсона в четверг, что ни его страна, ни ЕС не поддержат такой драматический шаг, по словам официальных лиц, близких к переговорам о санкциях. Немецкий чиновник отказался от комментариев, заявив лишь, что "все варианты ещё обсуждаются"», — указывает газета.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями крупного бизнеса заявил, что экономические партнёры России не должны выталкивать её из международной финансовой системы, однако с какими-то ограничениями стране придётся столкнуться.