Преступная политика президента Украины Владимира Зеленского может привести к распаду страны, написал в своём Telegram-канале депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива

Устроенный Киевом геноцид русского населения может привести к распаду страны, подчеркнул Кива. В Госдуме раскрыли порядок возможного признания ЛНР и ДНР © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

«Сейчас начнется на Украине эффект домино, и уже весь юго-восток страны может обратиться к В.В. Путину за помощью и спасением», — заявил депутат.

В понедельник, 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик в целях защиты мирного населения и снижения напряженности в регионе. В тот же день под председательством Путина было созвано заседание Совета безопасности страны, посвященное Донбассу. Президент РФ заявил, что окончательное решение он примет до конца суток.