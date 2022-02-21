Украинский политикум и президент Зеленский понимают, что исполнение Минских соглашений для них равносильно самоубийству. История "Минска" и Нормандского формата переговоров подходит к концу, заявил в интервью Украина.ру директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

Учитывая эскалацию в Донбассе в течение последних нескольких дней, можно говорить, что Минские соглашения и Нормандский формат подходят к своему логическому завершению, заявил эксперт. Бондаренко о том, как признание ДНР/ЛНР могло бы повлиять на Минские соглашения © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

«Придется исходить из обстоятельств, которые сложатся в новой реальности. Это может быть все, что угодно, включая признание Москвой ДНР/ЛНР и заключение более глобальных договоренностей по Украине. Но ясно, что как все эти восемь лет уже не будет», — сказал Золотарёв.

До развязки ситуации вокруг Украины осталось мало времени, заключил собеседник издания.

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