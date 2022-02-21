Учитывая эскалацию в Донбассе в течение последних нескольких дней, можно говорить, что Минские соглашения и Нормандский формат подходят к своему логическому завершению, заявил эксперт.
«Придется исходить из обстоятельств, которые сложатся в новой реальности. Это может быть все, что угодно, включая признание Москвой ДНР/ЛНР и заключение более глобальных договоренностей по Украине. Но ясно, что как все эти восемь лет уже не будет», — сказал Золотарёв.
До развязки ситуации вокруг Украины осталось мало времени, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.