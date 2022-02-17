«Не терять голову и не поддаваться панике. По крайней мере, бежать за солью и спичками не стоит. Понятно, что учитывая всестороннюю одаренность нашей власти набор на черный день надо иметь, но в данном случае не стоит сходить с ума. Как говорил профессор Преображенский, не читайте до обеда советских газет. Поэтому не смотрите телевизор и не сидите сутками в интернете», — посоветовал аналитик.
Он уверен, что пик паники вокруг «российского нападения» пройден, и в ближайшее время истерия по этому поводу в СМИ утихнет сама собой. Однако эксперт подчеркнул, что это совсем не значит, что США отказались от такого удобного инструмента влияния как Россию, как Киев.
Полностью интервью с Андреем Золотаревым можно прочитать здесь.