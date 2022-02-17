Директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев дал интервью изданию Украина.ру, в котором прокомментировал мировые события, разворачивающиеся вокруг «российского вторжения» на Украину. В том числе эксперт ответил, что в сложившихся обстоятельствах делать простым украинцам

«Не терять голову и не поддаваться панике. По крайней мере, бежать за солью и спичками не стоит. Понятно, что учитывая всестороннюю одаренность нашей власти набор на черный день надо иметь, но в данном случае не стоит сходить с ума. Как говорил профессор Преображенский, не читайте до обеда советских газет. Поэтому не смотрите телевизор и не сидите сутками в интернете», — посоветовал аналитик.

«Ночь вторжения» на Украину прошла под гимн СССР © РИА Новости, Поляков Александр / Перейти в фотобанк

Полностью интервью с Андреем Золотаревым можно прочитать здесь.