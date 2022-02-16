Ранее Кива не раз критиковал американские власти, обвиняя их в нагнетании напряженности вокруг Украины. Депутат подметил, что именно Байден является главным провокатором войны, от его действий несет огромный урон украинская экономика, поэтому СБУ должна нейтрализовать и даже ликвидировать президента США.
Украинский оппозиционер решил продолжить свою атаку на Байдена.
«Готовлю иск в международные суды на Байдена: за нанесённую мне душевную и психологическую травму его паническими и провокационными речами о нападении Путина и войны с Россией», — написал он.
Кива добавил, что американский лидер убил его «веру в американскую демократию и независимость и правдивость международных СМИ». Он также порекомендовал украинским властям затребовать с Соединенных Штатов компенсацию за экономические потери из-за раздуваемой Западом истерии вокруг Украины.
Ранее Кива сделал жесткое заявление в ответ на призыв президента Украины Владимира Зеленского к депутатам и бизнесменам возвращаться на родину.