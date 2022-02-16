Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Илья Кива заявил, что готовит иски в международные суды против президента США Джо Байдена. Такое заявление парламентарий сделал 16 февраля в своем Telegram-канале

Ранее Кива не раз критиковал американские власти, обвиняя их в нагнетании напряженности вокруг Украины. Депутат подметил, что именно Байден является главным провокатором войны, от его действий несет огромный урон украинская экономика, поэтому СБУ должна нейтрализовать и даже ликвидировать президента США.

Украинский оппозиционер решил продолжить свою атаку на Байдена. Кива жестко ответил на призыв Зеленского вернуться на Украину © Facebook, Илья Кива

«Готовлю иск в международные суды на Байдена: за нанесённую мне душевную и психологическую травму его паническими и провокационными речами о нападении Путина и войны с Россией», — написал он.

Кива добавил, что американский лидер убил его «веру в американскую демократию и независимость и правдивость международных СМИ». Он также порекомендовал украинским властям затребовать с Соединенных Штатов компенсацию за экономические потери из-за раздуваемой Западом истерии вокруг Украины.

Ранее Кива сделал жесткое заявление в ответ на призыв президента Украины Владимира Зеленского к депутатам и бизнесменам возвращаться на родину.