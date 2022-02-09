Если страны Запада решат отключить Россию от международной финансовой системы SWIFT, они создадут опасный для себя прецедент, сказал политолог, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью изданию Украина.ру

По мнению Жарихинаа, в случае введения Западом новых экономических санкций Россия не особенно пострадает, поскольку есть альтернатива западным технологиям, западным микросхемам и западным автомобилям. США опоздали с санкциями: почему Россия спокойно проживет и без SWIFT © Facebook, SWIFT Careers

При этом, как прогнозирует политолог, отключать от системы платежей SWIFT, несмотря на угрозы, Россию не собираются.

«Если они создадут прецедент, что те, кто любит Путина, не смогут получать деньги, то у них начнется рушиться система, при помощи которой они контролируют мир. Потому что все поймут, что если сегодня можно остаться без карточек за симпатии к Путину, то завтра нас за симпатии к кому-то другому отключат», — пояснил Жарихин.

А когда страны начнут создавать свои национальные платежные системы, Запад значительно меньше сможет их контролировать, заключил он.

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