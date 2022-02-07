Информационная кампания США по поводу «вторжения России на Украину» привела к тому, что Вашингтон совсем уж выглядит глупо, они пытаются выйти из этой ситуации, но пока ничего толкового не придумали, считает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин

Владимир Жарихин: кто он © Владимир Трефилов Украина.ру

Ранее CNN вновь опубликовал большой материал по поводу «российского вторжения на Украину». Авторы статьи считают, что если опираться на прогнозы погоды, оптимальное время для вторжения России настанет тогда, когда почва замерзнет сильнее всего, чтобы по ней могла идти тяжелая военная техника. По словам американских чиновников, Путин понимает, что ему необходимо начать действовать до конца марта.

- Владимир Леонидович, зачем они продолжают это нагнетать? Это большая предвыборная кампания в поддержку Байдена, который «напугал Путина», это намеренное провоцирование России вторгнуться на Украину, или они действительно верят, что под информационным прикрытием Украина нападет на Донбасс, Россия не успеет вмешаться и ей таким образом нанесут огромный ущерб?

— Они, конечно, врут. Они даже не удосужились посмотреть среднюю температуру конца февраля начала марта на Украине, которая достаточно южная страна. Видимо, они перепутали Украину с Сибирью. На Сибирь это самое оптимальное время наступать, а на Украине в это время самая распутица. Похоже, что они перепутали методичку относительно того, когда их «Абрамсы» могли бы напасть на Россию. Для них что Украина, что Россия — это одно и то же.

Что касается этой нескладухи, то они просто оказались в дурацкой ситуации. Они столько кричали «Волки, волки», то им уже никто не верит. Даже если вдруг Россия решится напасть на Украину, они только дернутся дня через три, потому что подумают, что это очередной фейк CNN, New York Times или Bloomberg.

- Bloomberg мне особенно понравился.

— Ситуация состоит в следующем. В Вашингтоне идет борьба под ковром между Госдепом и Белым домом. В Белом доме считают, что устраивать для России провокацию и «адские санкции» себе дороже, потому что Россия окончательно объединится с Китаем. Тогда им придется воевать на два фронта, а они помнят пример вроде бы самого умного и продвинутого немецкого Генштаба и то, чем для него эта война на два фронта закончилось. А в Госдепе полагают, что надо добить Россию, задавить ее катастрофическими санкциями, а потом уже взяться за Китай.

Эта подковерная борьба не очень видна в Вашингтоне, потому что ковер толстый. Но так как украинская власть является подразделением вашингтонской власти и находится за ковром, вся эта борьба смешным и парадоксальным образом отражается на власти киевской, которая одновременно раздает картонные автоматы и говорит, что никто на нас нападать не собирается, поэтому не увозите отсюда денежки. Они пытаются выполнить распоряжения из Вашингтона, которые прямо противоречат друг другу. С одной стороны, «ни шагу вперед», с другой стороны, «все на борьбу».

Но эта борьба под ковром уже привела к тому, что Вашингтон выглядит совсем уж глупо. Этот мальчик уже накричался про волков, и ему уже никто не верит. С этим надо завязывать, но они не понимают как. Если они скажут, что Россия испугалась санкций и поэтому не напала, то им уже никто не поверит.

- Можно просто уменьшить число таких публикаций, а потом совсем отказаться от них.

— Да. Видимо, они попытаются свести на нет эту кампанию. Но дело в том, что эта кампания им дорого стоила. Кроме того, уже и Трамп резвится в том плане, что вы вовсю трубите про российско-украинскую границу, но забыли про американо-мексиканскую. Он набирает очки. А им бы хотелось придумать нечто такое, чтобы выйти с гордо поднятой головой, из-за дурацкой кампании, которая провалилась, потому что у них единства не было в рядах. И здравомыслия нет ни в том, ни в другом лагере, потому что обе стороны друг друга придерживали, а кампания все шла и шла. Может быть, они придумают какой-нибудь выход.

- Как эта истерия по поводу вторжения повлияет на расклады внутри украинской власти и спровоцирует ли она социальный взрыв?

— К сожалению, социальный бунт в условиях практически тоталитарного правления на Украине невозможен. Это будет жесточайшим образом подавляться при полном молчании мировых СМИ. Если вы посмотрите Euronews в последние два дня, то там ни слова про Олимпиаду. Ее просто нет. Там есть печальный репортаж про мальчика из Марокко, упавшего в глубокий колодец, которого не удалось спасти, но олимпиады нет. И также будет с Украиной. Нет ее и все, проехали. Да, им это будет невыгодно, но так или иначе проваленную кампанию они закончат.

— А что будет, если они пойдут на Донбасс и нам придется брать под контроль территорию Украины…

— Не факт, что мы будем брать под контроль территорию Украины. Ответ будет похож на ситуацию в Сирии. Там масштабных сухопутных сил России не было, но задача была решена. Кстати, так же действуют американцы. У них больших сил нет. Например, недавно они убили в Сирии одного из лидеров террористов. Правда, при этом погибли 13 мирных граждан, включая женщин и детей, но для них это неважно. Современные системы попадают в окошко нужному человеку, вот и все.

— Вопрос в том, что будет, если они введут против нас жесткие санкции. Холодно-горячая война продолжится или надо будет как-то договариваться?

— Понимаете, эти санкции покажутся жесткими для тех, кто пользуется айфонами. А для тех, кто пользуется самсунгами и китайскими аппаратами все эти санкции пройдут незаметно. Это касается и других областей. Есть альтернатива западным технологиям, западным микросхемам и даже западным автомобилям. Все делается в Китае.

Обещали они нас отключить от SWIFT. Обещали, обещали, а потом поняли, что лучше не стоит, потому что все могущество «Визы» и «Мастеркард» держится на том, что любой человек, вне зависимости от того, какого президента он любит, засовывает эту карточку в дырку и получает деньги.

А если они создадут прецедент, что те, кто любит Путина, не смогут получать деньги, то у них начнется рушиться система, при помощи которой они контролируют мир. Потому что все поймут, что если сегодня можно остаться без карточек за симпатии к Путину, то завтра нас за симпатии к кому-то другому отключат, и поэтому решат создавать свои национальные платежные системы. Они это понимают.

Виталий Третьяков: судьба Украины и бывшего СССР зависят лишь от того, договорится ли Россия с США © РИА Новости, Владимир Трефилов

- Уже было сказано много хвалебных слов о союзе Россия и Китая. А не поссоримся ли мы с ними из-за постсоветского пространства, где Китай проявляет большую активность?

— Он проявляет большую активность. Но пока Китай не может предложить постсоветскому пространству политическую модель развития. Да, наша модель не столь популярна, в отличие от модели «народного капитализма», которую проповедовали на Западе, но Китай тоже не может навязать им идеологию Компартии Китая. В экономике они очень активны, но в политике они не могут и не умеют распространять свое влияние. И если кто-то мне скажет, что Китай именно политически оказывает влияние в той или иной стране (хоть в Африке, хоть в Центральной Азии), я буду ему очень благодарен, но пока этого нет.

Во-вторых, Китай традиционно не ориентирован на территориальную экспансию. Он никогда этим не занимался. Эти тысячелетние традиции остаются в том числе в менталитете правящей партии Китая.

- По поводу политического влияния Китая приводился пример Казахстана. Во-первых, задержанный по подозрению в подготовке мятежа глава КНБ Карим Масимов якобы имел связи с Пекином, отвечал за размещение «золота Назарбаева» в Гонконге и Шанхае, а, во-вторых, ШОС предлагал ввести туда своих миротворцев во время январских беспорядков.

— По поводу Казахстана много всяких разговоров было. Возможно, какие-то выгодные экономические спекуляции Масимов осуществлял, но это не значит, что он политически был связан с Китаем. Что касается Токаева, то он действительно работал в Китае еще в советском посольстве и знает китайский язык. И то, что он хорошо знает Китай, означает, что он прекрасно знает те границы в отношениях с Китаем, за которые заходить не стоит.