Популярный во всем мире стриминговый сервис Netflix приобрел права на показ картины украинского режиссера Олега Сенцова «Носорог». Такую новость озвучил сам автор фильма в своем Facebook 7 февраля

«Netflix приобрел права на онлайн-показ Rhino/Носорог,» — написал Сенцов.

Как ранее рассказывал режиссер, «Носорога» он «списал» с реальной жизни Украины 1990-х годов, посвятив ленту бывшему бандиту, который в силу жизненных обстоятельств должен быть безжалостным и сильным, как главный тяжеловес саванны.

Снимали «Носорога» в Кривом Роге, Львове и Киеве. Исполнителем одной из главных ролей стал Сергей Филимонов — неонацист, участвовавший в том числе и в погроме Офиса президента.

В украинский прокат картина выйдет 17 февраля.

Олег Сенцов родился в Симферополе. В 2011 году на собственные средства снял фильм «Гамер», лента была отмечена премиями на ряде кинофестивалей. Через два года при финансовой поддержке правительства Украины начал съемки фильма «Носорог», параллельно с этой работой в 2014-м стал активистом Автомайдана, выступив против присоединения Крыма к России.

В мае 2014 года был задержан в составе диверсионной группы, предположительно действовавшей по указанию «Правого сектора»*, по подозрению в терроризме и подготовке терактов в Ялте, Симферополе и Севастополе.

В сентябре 2019 года Сенцов был освобожден в рамках обмена и вернулся к съемкам «Носорога». На эту работу ему было выделено 25 млн гривен (более 68 млн рублей) из украинского бюджета.

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