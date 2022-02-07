Стабильный и дружественный Казахстан - жизненно важный фактор для России. В случае, если эта страна падёт, Россию ждут катастрофические последствия. Об этом в интервью Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин

Стабильность и дружественность Казахстана гораздо важнее для России, чем состояние Украины, уверен эксперт. "Дикое поле" на месте Казахстана — это самый худший для Москвы сценарий. Эксперт рассказал, кто будет восстанавливать Казахстан после массовых погромов © РИА Новости, Расул Назыров / Перейти в фотобанк

«Украина со всей ее дурью — это неприятно, но с этим можно жить. А Казахстан, который управляется врагами России или вообще никем не управляется, — это то, о чем нельзя даже подумать. Нам тогда придется туда вводить не миротворцев, а полноценный воинский контингент, чтобы взять под контроль логистические узлы просто для того, чтобы у нас был выход на юг. Иначе у нас будет, извините за вульгаризм, полная задница», — сказал Грозин.

Россия не сможет отгородиться от Казахстана, даже если бы этого захотела. Между РФ и её южным соседом — 7,5 тысяч километров неохраняемой пограничной территории, напомнил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.