Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии РИА Новости 5 февраля подчеркнул, что фейковые сообщения СМИ о «вторжении на Украину» могут привести к непоправимым последствиям

Ранее в Bloomberg разместили статью с объявлением о «вторжении России на Украину», затем публикацию удалили.

Песков заявил, что вряд ли агентство специально устроило провокацию, и отметил, что в Bloomberg уже принесли извинения за ложную публикацию. «Российское вторжение» уже произошло. Но заметил это только Bloomberg © Министерство обороны Украины

«Однако подобная ситуация демонстрирует, насколько опасна в целом подобная напряженность, которая царит и которая спровоцирована ежедневными агрессивными заявлениями, которые мы слышим из Вашингтона, из европейских столиц, из Лондона», — подчеркнул представитель Кремля.

Он добавил, что после подобной оплошности от серьезного западного агентства можно говорить «Блумберг-ньюс» вместо «фейк-ньюс».

Киев и страны Запада обвиняют РФ в подготовке вторжения на Украину. Западные СМИ нагнетают ситуацию и в абсурдных сообщениях приписывают Москве захватнические планы. Например, в Великобритании обвинили РФ в желании посадить на пост президента экс-депутата Рады Евгения Мураева, на американском канале CNN Харьков показали в составе России.

Москва отрицает обвинения и указывает, что под их предлогом Запад снабжает Украину военной техникой и ищет поводы для создания угроз на границах с Россией.