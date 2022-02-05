Тесные отношения Великобритании и Украины вредят интересам последней. Об этом в интервью Украина.ру рассказал российско-украинский политолог Василь Вакаров

Ничего, кроме политических заявлений и поставок оружия, Украина из отношений с Великобританией не получает, утверждает эксперт. Лондон угрожает «олигархам» арестом активов. Зачем Великобритании понадобилась Украина © AFP, JOHN THYS

«Я как гражданин Украины думал бы лучше об отношениях с Британией, если бы к примеру приехал премьер-министр Британии и сказал, что они открывают безвизовый режим для украинцев. Я не вижу больших инвестиций, я не говорю о кредитах, а именно инвестиций, которые бы исчислялись десятками или сотнями миллиардов фунтов стерлингов в Украину», — сказал Вакаров.

Эксперт также напомнил, что Великобритания была одной из четырёх стран, гарантировавших территориальную целостность Украины, впрочем, впоследствии утерянную. Кроме политических лозунгов и поставок оружия толка в отношениях Британии и Украины нет, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.