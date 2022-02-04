Во вторник, 1 февраля, в Киев с официальными визитами прибыли премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его польский коллега Матеуш Моравецкий. Ожидалось создание «оси» Лондон — Варшава — Киев, но ничего подобного не произошло

Оказывается, единственный экземпляр документов о создании блока остался у главы МИД Соединённого Королевства Элизабет Трасс, а она заболела коронавирусом. Официальное оправдание именно такое. Об итогах встречи в Киеве, а также об основных противоречиях в отношениях между Украиной и Британией изданию Украина.ру рассказал украино-российский политолог Василь Вакаров. Василь Вакаров: кто он © Facebook, Василь Вакаров

— Василь, как Вы оцениваете итог встречи в Киеве с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и главой правительства Польши Матеушом Моравецким?

— По сути никаких итогов приезд Бориса Джонсона не дал. В Украине ждали, что приедет и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, и глава правительства Польши Матеуш Моравецкий, и вместе наше руководство договорится с ними, будет заключено соглашение. Мы ждали, что это будет политический альянс, возможно, с уклоном в военно-политическую сторону. Но результат не просто негативный, а очень негативный. Ожидали мы одного, а получили не совсем то, что хотели.

Во-первых, никто ничего не подписал. Во-вторых, даже не было объявлено о создании политического союза, а ведь это было анонсировано. Да, Джонсон сказал, что Британия будет помогать материально, что будет поставлять Украине оружие. Мало того, Джонсон очень сильно нас напугал тем, что сказал, что мы будем воевать до последнего украинца с Россией.

От Моравецкого мы тоже ждали несколько других вещей. Да, мы увидели, что они приехали. Да, мы увидели, что нас поддерживают и Польша, и Британия. Моравецкий сказал, что очень хорошо, что украинцы едут на заработки в Польшу и предложил приезжать ещё больше. Условно говоря, мы не увидели никаких документов, чётких заявлений о создании альянса нет, и поэтому вывод такой, что что-то пошло не так.

— Мы все были свидетелями того, что влияние Британии на Украину в последние годы усиливалось. Для Украины это необходимое партнёрство? Давайте трезво попробуем посмотреть глазами Украины на эти отношения.

— Я с вами согласен, что политическое влияние Британии на Украину, Киев и нынешнюю власть усилилось. Это очевидно. Усиление произошло, скорее всего, после того, как президент Украины ещё в 2019 году поехал с официальным визитом в Британию, встретился с руководителями Британии, а также встретился с главой британской разведки. После всего этого мы получили очень серьёзный импульс в отношениях Британии и Украины.

Второе: у нас есть временный поверенный в делах Украины посольства США, а в британском посольстве есть руководитель, она даёт чёткие месседжи. Стало очень престижно политикам Украины встречаться именно в посольстве Британии. Третье: Британия приняла решение поставлять оружие. Четвёртое: то, что британских инструкторов в Украине всё больше и больше. Их инструкторы обучают наших военных. Англии за последние три года в Украине стало больше, нежели было.

«Дурачок и болтун»: Погребинский о главе британского МИД © скриншот видео Первый канал — Это хорошо или плохо, исходя из национальных интересов Украины?

— Я считаю, что это плохо для интересов Украины. Я отношусь к людям, которые критически мыслят. Я разделяю, когда нам поставляют, например, оружие. Да, поставляют, но не надо забывать, что мы за это платим. Во-вторых, я как гражданин Украины думал бы лучше об отношениях с Британией, если бы к примеру приехал премьер-министр Британии и сказал, что они открывают безвизовый режим для украинцев. Мы-то в Украине давно открыли безвизовый режим для Британии, а они нам не открывают.

И ещё важный момент: я не вижу больших инвестиций, я не говорю о кредитах, а именно инвестиций, которые бы исчислялись десятками или сотнями миллиардов фунтов стерлингов в Украину. Нет ни одного из этих компонентов, именно поэтому мне, как гражданину, не совсем понятно, чем кроме политических заявлений и поставки вооружения нам помогает Британия. Политически — да, неплохо выглядит. Англия — одна из четырёх стран, когда мы отказались от ядерного оружия, гарантировавших нам территориальную целостность. Гарантировали! И что? Мы её потеряли!

Кроме политических лозунгов и поставок оружия я не вижу толка в отношениях Британии и Украины.

— 1 февраля начался импорт российского газа из Венгрии на территорию Украины. Это достаточно дорогой газ. Не кажется ли вам, что украинцы снова сам себя перехитрили?

— Украинцев считали и считают людьми хитрыми или, по крайней мере, с определённой долей хитрецы и изворотливости. Скорее всего, так и есть, так и было. Но я не понимаю, куда делась эта хитрость в последние двадцать лет. Хитрость в хорошем смысле. Куда делась хитрость и изворотливость украинских политиков?!

Венгрия в своё время получила огромные деньги за то, что разваливала коммунизм. Польша получила огромные деньги от Америки, а потом от Евросоюза за то, что она развалила Варшавский договор и повлияла на то, чтобы Советский Союз исчез. Теперь Венгрия, имея хороши отношения с Россией, получает и экономические выгоды. Они строят свои станции, получают от России дешёвый газ, потом втридорога продают его нам. Я не понимаю, куда девалась наша украинская хитрость? Каждый раз соседи нас обыгрывают, мы всё время проигрываем.

«Прольется украинская кровь»: эксперт раскритиковал Джонсона © РИА Новости, Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

— Как вы сейчас оцениваете возможность войны между Россией и Украиной? После того, как британский премьер заявил, что это будет война до последнего украинца, после заявлений о поставках оружия. Будет ли война?

— Я считаю самыми критическими днями период со второго по четвёртое-пятое февраля. Дело в том, что готовится поездка президента России Владимира Путина в Китай и встреча его с Си Цзиньпином. Российская пресса говорит, что именно там Путин даст ответ. Тема разогревается. И вот сейчас, если будет какая-то провокация на Донбассе, не дай Бог, и Путин отменит свою поездку, то…

Я не говорю, что провокация будет со стороны ЛДНР или со стороны России, или со стороны Украины. Просто будет, неважно с какой стороны. Если будет, то это будет в эти дни. Ближайшие дни — самые плохие с точки зрения того, что будет провокация, а за провокацией уже могут последовать действия. Я не говорю, что будет широкомасштабная война, и Россия будет бомбить Украину, но часть ракет будет пущена, и погибнут люди. Дай Бог нам пережить эти дни.