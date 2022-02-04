Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита в Киев заявил, что украинцы будут бороться с Россией до последней капли крови. Этот пассаж в интервью Украина.ру прокомментировал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский

Главная проблема с Борисом Джонсоном заключается в том, что помимо собственной неадекватности, он является премьером крупной державы, подчеркнул эксперт. Михаил Погребинский: Мы - свидетели распада НАТО © скриншот видео Первый канал

«Он, конечно, дурачок и безответственный болтун. Для меня это очевидно. Но проблема как раз в том, что он премьер-министр немаленькой страны. Мне кажется, что ситуация уже дошла до такой точки, когда он заработал нечто, в результате чего что-то достанется и ему, и Британии, и полякам. Но страдательной величиной будут не российские матери, а украинские. Он не в состоянии оценить серьезность ситуации», — сказал Погребинский.

Если бы Джонсон был в состоянии оценить всю серьёзность ситуации, он бы не нарывался, подчеркнул Погребинский. Времена, когда Британия могла указывать России, давно прошли, но и этого премьер-министр не может осмыслить, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.