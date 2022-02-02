Еще пару дней назад казалось, что ситуация в отношениях России и Запада могла бы двигаться в сторону деэскалации. Но в результате событий последних дней мы оказались в точке, после которой эскалация будет только увеличиваться, считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский

Михаил Погребинский: кто он © Владимир Трефилов Украина.ру

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита в Киев заявил, что украинцы будут бороться до последней капли крови. По его словам, 200 тысяч войска Украины очень сильны, российские матери должны помнить о жизнях своих сыновей, и возможно, «это удержит Путина от усиления конфликта, и мы привлекаемся к диалогу ради этого».

- Михаил Борисович, это политический клоун или это опасный провокатор, который может причинить немало горя и России, и Украине?

— Он, конечно, дурачок и безответственный болтун. Для меня это очевидно. Но проблема как раз в том, что он премьер-министр немаленькой страны. И важно то, что он неадекватен. Он не отдает себе отчета в том, что ситуация очень серьезная. Джонсон думает, что он может выделываться в вопросах создания трехсторонних союзов и поставлять много оружия, и ему за это ничего не будет.

Мне кажется, что ситуация уже дошла до такой точки, когда он заработал нечто, в результате чего что-то достанется и ему, и Британии, и полякам. Но страдательной величиной будут не российские матери, а украинские. И все это из-за провокатора, про которых на Украине говорят «несповна розуму». Он не в состоянии оценить серьезность ситуации. Если бы он был в состоянии ее оценить, он бы не нарывался. Но он не понимает, что времена, когда Британия могла сверху указывать России, уже сто лет как прошли.

В этом смысле американцы, которые находятся в сложном положении (потому, что у них такие партнеры, и потому что Байден враждует с республиканцами и радикальными левыми внутри собственной партии), стараются маневрировать и не ведут себя так нагло. А британцы это игнорируют. Они считают, что они могут себе это позволить. Руслан Бизяев: Союз Великобритании, Украины и Польши зависит от того, за чей счет банкет © Facebook, Руслан Бизяев

- Когда Великобритания заговорила о «самом жестком санкционном режиме» и конфискации имущества российских олигархов в Лондоне, в Москве заговорили, что компания BP имеет огромные активы в России. Насколько этот фактор может их образумить?

— Они живут в стране, где многое решает капитал. В этом смысле British petroleum важнее, чем те, кто сидит у них в Foreign Office. Если возникнет угроза для российского капитала (не того, кто украл деньги и сбежал), который активно работает, в том числе на международной арене, то надо помнить, что не только BP имеет активы в России. У них разные акции в мощных компаниях, которые ежемесячно зарабатывают миллионы долларов. Они будут держать своего премьера за фалды. Поэтому их угрозы про санкции — это все пустой звук.

Меня в этой истории больше всего напрягает, что ситуация могла бы двигаться в сторону деэскалации, но сейчас в этом есть сомнения. Казалось, что пройдут российско-белорусские учения, вернется Путин из Пекина, и появятся перспективы для поиска компромисса. Но события последних дней с этим «тройственным союзом» и утечкой ответов США и НАТО на предложения России по безопасности в Европе, которых опубликовала испанская газета El Pais, показывают, что с ними договориться по уму нельзя. Им нужен жесткий ответ-предупреждение относительно того, как больно им может быть, если они не захотят идти на компромисс.

Сейчас американцы фактически требуют, чтобы Россия что-то убрала на своей территории войска и не проводила маневры в Белоруссии. Мало того, они требуют от России убрать войска из Крыма, Приднестровья, и Абхазии/Осетии. То есть они нарываются на то, чтобы их послали, а это означает, что Путину деваться некуда. Он уже вынужден показать, чем это для них может кончится.

Повторюсь, еще пару дней назад я был настроен на высокий шанс деэскалации, а сейчас я вижу, что мы находимся в точке, за которой эскалация будет только увеличиваться.

- Сколько украинское общество может пребывать в нервозном состоянии и приведет к социальным протестам против этой истерии?

— Против истерии у нас ничего не будет. Люди могут выйти и сопротивляться, если начнется насильственная мобилизация. Тогда начнутся проблемы у тысяч семей, они могут выйти и сказать: «Прекратите». Но это военно-политическая причина. Другая причина — это как в ситуации с ФОПами. Могут выйти люди, у которых холодно дома или они столкнулись с веерными отключениями электричества. От больших платежек за ЖКХ ничего не будет. Они просто не будут платить, и никто их не выселит.