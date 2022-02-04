Геополитическая ситуация в мире напоминает подготовку к крупному военному конфликту. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт Александр Жилин

Все мировые войны начинались в переходный для цивилизации период, который наступил и в наше время, подчеркнул эксперт. Американский обозреватель: однополярный мир остался в прошлом © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

«Все ситуации перед крупными военными конфликтами похожи друг на друга. Дело в том, что все мировые войны затевались в переходный период, когда мир переходил из одной формации в другую, когда требовалось обнулить старые обязательства, разрушить старую экономику и перейти к новым источникам энергии. Поэтому ничего принципиально нового сегодня не происходит», — сказал Жилин.

Собеседник издания возлагал надежду на пандемию, которая могла бы заменить "бряцание оружием" и списать мировые финансовые пузыри со старыми обязательствами, но она эту роль не выполнила. Жилин подчеркнул, что новый региональный конфликт, способный исполнить эту роль, возможен в Донбассе или между Израилем и Ираном.

Полностью интервью можно прочитать здесь.