Внутриполитический фактор в США имеет большое значение для развития ситуации на Украине и вокруг нее. Если Байдену понадобится конфликт и победоносная войнушка, они могут это устроить в августе и позже, перед тем, как пройдут выборы в США, считает военный эксперт Александр Жилин

Александр Жилин: Войны между Россией и НАТО в этом году не будет, но мало не покажется никому © Twitter, Александр Жилин Украина.ру

Пентагон ранее объявил, что США в ближайшие дни временно перебросят дополнительно около 2 тысяч военных в Румынию, Польшу и Германию. Как заявили в американском ведомстве, отправка сил необходима для «оказания поддержки» союзникам в регионе, так как ситуация вокруг Украины требует, чтобы НАТО усилила военное присутствие на восточном фланге.

- Александр Иванович, удастся ли им таким образом запугать Россию?

— Их переброска пары тысяч солдат в Европу никак не связана ни с военными действиями, ни с радикальной сменой позиции. Идет игра нервов, идут торги по поводу места ведущих стран в новом мировом порядке, поэтому и создаются зоны напряженности просто для того, чтобы воздействовать друг на друга.

На это мы отреагируем спокойно. В условиях, когда война ведется совершенно другими методами и на других фронтах (экономическом и технологическом), эта пара тысяч солдат ничего из себя не представляет. Личный состав на поле боя сегодня уничтожается практически мгновенно. Он сжигается и превращается в пепел. Алексей Леонков: У Америки остался один шанс, и этот шанс – война на Украине © РИА Новости, Сергей Мамонтов

Поэтому это всё — пропаганда и попытка оказать психологическое давление.

- На Западе не раз говорили, что введут жесткие санкции, как только «сапог российского солдата пересечет границу Украины». Это они для красного словца, или их разведка действительно контролирует то, что называется «северным ветром»?

— Что касается санкций, то их трудно прогнозировать, потому что по-настоящему жестких санкций против нас никто не применял. Я бывал в Ираке, у меня была возможность лично убедиться, что такое реальные санкции. Когда я туда приехал, я увидел, в каком состоянии страна и уровень жизни народа.

Поэтому я думаю, что обойдется без крайностей. Американцам это тоже не очень выгодно. Наша замечательная элита держит деньги в западных банках, а это сумасшедшие деньги и спонсирование их экономики. Зачем резать курицу, которая приносит золотые яйца?

Мы тоже могли бы уволить Эльвиру Набиуллину с поста главы Центробанка, поменять экономический блок правительства и прекратить просчитывать бюджет в долларах. Но сложился некий баланс, есть интересы олигархов и коррупционного класса, поэтому худо-бедно они взаимодействуют. Вся эта истерия вокруг войны больше направлена на народ.

Речь идет о том, кто какое место займет в новом мировом порядке, и кто станет владельцем и распорядителем денег.

- Насколько сейчас уместно сравнивать ситуацию с Первой мировой войной?

— Все ситуации перед крупными военными конфликтами похожи друг на друга. Дело в том, что все мировые войны затевались в переходный период, когда мир переходил из одной формации в другую, когда требовалось обнулить старые обязательства, разрушить старую экономику и перейти к новым источникам энергии. Поэтому ничего принципиально нового сегодня не происходит.

Честно говоря, я думал, что обойдется без бряцанья оружием и так называемая пандемия послужит тем форс-мажором, который спишет финансовые пузыри и освободит стороны от старых обязательств. Но не получилось, поэтому некий региональный конфликт возможен.

По моим ощущениям, это может быть Донбасс-Украина и Израиль-Иран. Крушение мифов. Как Запад с особым цинизмом бросает Украину © AP,

- Возможен ли вариант, при котором Россия не успеет оказать помощь Донбассу или не поверит в то, что Украина реально начала наступление?

— Потенциал защиты граждан должен быть настолько высок, чтобы он не зависел от принятия решения в Киеве и Вашингтоне. Мы должны стабильно обеспечивать безопасность граждан. Нам должно быть до лампочки, будут они наступать или не будут. Если они вдруг решаться физически уничтожить граждан РФ, это будет для них катастрофой.

Когда молдаване попытались атаковать Приднестровье, я работал с генералом Лебедем. Он вышел и своим могучим голосом сказал, что если вы хотя бы из рогатки выстрелите в сторону Приднестровья, то я обедаю в Кишиневе. Конфликт прекратился.

Мы тоже можем повторить этот опыт и четко дать понять своим соседям, что шутки закончились.

- Мы можем это сделать, просто в каждой армии найдется бесшабашные и боеспособные части, и они все равно могут напасть.

— Откровенно говоря, никто и никогда не был настроен против войны, как профессиональные военные. Потому что мы знаем, чем это заканчивается. Но с учетом того, сколько дури сегодня на Украине с этим уровнем русофобии и национализма, можно ожидать всяких выходок со стороны особей, инфицированных человеконенавистничеством. Поэтому нужно быть в готовности. Это понятно. Вся истерия по поводу нападения на Украину нужна только для того, чтобы закачать новую токсичную порцию русофобии в эту территорию.

- Возможен ли вариант, при котором военная верхушка Украины свергнет Зеленского, чтобы вообще не воевать с Россией?

— Нет на Украине такой простой возможности, потому что центр подчинения иной. Банковая ничего не решает. Полномочий у Зеленского минимум. Свергнуть его не позволят кураторы Украины.

Они могут позволить это сделать, только тогда, когда сочтут нужным сместить его. Если в недрах центра принятия решений возникнет вопрос, что надо кончать с Зеленским, завтра же по всей стране начнут жечь покрышки и он не продержится до конца суток. Но там нет кого-то, кто взял бы на себя такую ответственность. Конец Украины? Россия не хочет воевать с НАТО, но может © коллаж Украина.Ру

Во-первых, кадры уже готовились не на Украине, а в США. Все спецслужбы Украины состоят из людей, которые летали в США, проходили там курсы повышения квалификации, присягали США, а потом возвращались назад. Там нет суверенитета.

Пристроился там генерал, отвечает за портянки — вот он и ворует портянки. Кто отвечает за финансовое обеспеченье, ворует бабки. Кто отвечает за стрелковое оружие, то поставляет его на черный рынок. Украина же на первом месте на черном рынке оружия.

- Есть прогноз, что войну раньше августа точно не начнут, потому что в ноябре в США пройдут выборы. Насколько это имеет значение?

— Это важно. Внутриполитический фактор в США имеет большое значение для развития ситуации на Украине и вокруг нее. Если Байдену понадобится конфликт и победоносная войнушка, они могут это устроить. Украина моя малая родина, мне больно об этом говорить, но это все равно ресурс и инструмент. Украина — это как нож в руках других политических сил. Вы можете им резать колбасу, но можете убить человека.