Агентство уточняет, что санкции будут введены в случае «вторжения» РФ на Украину.
Источники агентства указали, что США могут запретить зарубежным компаниям поставлять в Россию полупроводники, изготовленные по американским технологиям.
Подобные санкции были введены против китайской компании Huawei, напоминает Reuters.
«Источник, знакомый с этим вопросом, сообщил в четверг, что официальные лица США ведут переговоры с Тайванем и Южной Кореей, где расположены основные производители чипов», — говорится в статье.
В течение последних месяцев американская администрация обвиняет Россию в подготовке «агрессии» против Украины.
Москва отрицает обвинения и обращает внимание, что под их предлогом на Украину поступает военная техника стран Запада, что может подтолкнуть Киев к силовому решению конфликта в Донбассе.