В рамках подготовки Вашингтоном санкций, которые должны снизить промышленный потенциал России, США ведут переговоры с Тайванем и Южной Кореей — основными производителями полупроводниковых чипов, сообщило 28 января агентство Reuters

Агентство уточняет, что санкции будут введены в случае «вторжения» РФ на Украину.

Источники агентства указали, что США могут запретить зарубежным компаниям поставлять в Россию полупроводники, изготовленные по американским технологиям.

«Чип дает себя знать»: Комаровский сказал, какой вакциной привился от коронавируса © Facebook, Евгений Комаровский

«Источник, знакомый с этим вопросом, сообщил в четверг, что официальные лица США ведут переговоры с Тайванем и Южной Кореей, где расположены основные производители чипов», — говорится в статье.

В течение последних месяцев американская администрация обвиняет Россию в подготовке «агрессии» против Украины.

Москва отрицает обвинения и обращает внимание, что под их предлогом на Украину поступает военная техника стран Запада, что может подтолкнуть Киев к силовому решению конфликта в Донбассе.