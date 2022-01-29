Эксперт отметил, что Россию давно уже не драконят темой Крыма. Звучит вроде бы «украинский вопрос», но Крыма в нем нет. А это значит, что Крым по умолчанию на Западе уже воспринимают российским.
«Да, будут и дальше на картах рисовать другим цветом, как это делают с Западной Сахарой или Голанскими высотами, но никто в мире ведь не кошмарит Марокко или Израиль по этим землям». — указал Лесев.
Во-вторых, американцы уже не призывают «убраться России из Донецка и Луганска», риторика поменялась, теперь России угрожают «адскими санкциями», если русские попробуют зайти куда-то глубже в Украину. Т. е. и ЛДНР уже признается в сфере влияния России, уточнил журналист.
В-третьих, Путин добился публичной дискуссии по неприемлемости членства Украины в НАТО или размещении на ее территории иностранных баз. Собственно, этот вопрос на ближайшее время становится центральным по Украине между Вашингтоном и Москвой, добавил он.
Чем в итоге закончатся эти переговоры не совсем понятно, но позиции России здесь объективно сильнее, поскольку Мексику не берут в ОДКБ, а Украину пытаются запихнуть в НАТО, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.