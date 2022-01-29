Состоявшаяся еще в конце 2021 года встреча между Владимиром Путиным и Джорджем Байденом действительно была во многом протокольной, но Москва при этом умудрилась зафиксировать за собой то, к чему она стремилась много лет. Об этом рассказал киевский писатель и публицист Игорь Лесев в интервью изданию Украина.ру

Игорь Лесев: кто он © Facebook, Игорь Лесев

«Да, будут и дальше на картах рисовать другим цветом, как это делают с Западной Сахарой или Голанскими высотами, но никто в мире ведь не кошмарит Марокко или Израиль по этим землям». — указал Лесев.

Во-вторых, американцы уже не призывают «убраться России из Донецка и Луганска», риторика поменялась, теперь России угрожают «адскими санкциями», если русские попробуют зайти куда-то глубже в Украину. Т. е. и ЛДНР уже признается в сфере влияния России, уточнил журналист.

В-третьих, Путин добился публичной дискуссии по неприемлемости членства Украины в НАТО или размещении на ее территории иностранных баз. Собственно, этот вопрос на ближайшее время становится центральным по Украине между Вашингтоном и Москвой, добавил он.

Чем в итоге закончатся эти переговоры не совсем понятно, но позиции России здесь объективно сильнее, поскольку Мексику не берут в ОДКБ, а Украину пытаются запихнуть в НАТО, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.