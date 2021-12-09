С повестки российско-американских отношений снята тема Крыма и «Северного потока — 2», а Путин добился публичной дискуссии по неприемлемости членства Украины в НАТО, считает киевский писатель Игорь Лесев

— Игорь, как в целом вы оцениваете переговоры Байдена с Путиным в аспекте украинского вопроса?

— Сложно оценивать по двум причинам. Первый и самый очевидный — я не в пуле приближенных к Кремлю и Белому дому, а потому деталей и конкретики знать не могу. И второй — нужно учитывать особенности американской политики. Если у Путина объявили о договоренности с кем-либо, можно быть уверенным, что эти договоренности со стороны России будут выполнены. Когда о том же самом говорят американцы, — а у нас есть прецеденты и с Трампом в Хельсинки, и с Байденом в Женеве, — там уже дальше бабка надвое сказала. Игорь Лесев: кто он © Facebook, Игорь Лесев

Поэтому я могу тут поделиться больше своими ощущениями. Русская сторона от этих переговоров особо ничего не ожидала, об этом же сам косвенно перед самым началом заявил Путин, назвав разговор с Байденом «протокольной встречей». И эта встреча действительно была во многом протокольной, но Москва при этом умудрилась зафиксировать за собой то, к чему она стремилась кучу лет подряд.

Во-первых, Россию давно уже не драконят темой Крыма. Звучит вроде бы «украинский вопрос», но Крыма в нем нет. А это значит, что Крым по умолчанию на Западе уже воспринимают российским. Да, будут и дальше на картах рисовать другим цветом, как это делают с Западной Сахарой или Голанскими высотами, но никто в мире ведь не кошмарит Марокко или Израиль по этим землям.

Во-вторых, американцы уже не призывают «убраться России из Донецка и Луганска». Заметьте, риторика поменялась. Теперь России угрожают «адскими санкциями», если русские попробуют зайти куда-то глубже в Украину. Т. е. и ЛДНР уже признается в сфере влияния России.

В-третьих, Путин добился публичной дискуссии по неприемлемости членства Украины в НАТО или размещении на ее территории иностранных баз. Собственно, этот вопрос на ближайшее время становится центральным по Украине между Вашингтоном и Москвой. К чему по итогу вырулят, не совсем понятно, но позиции России здесь объективно сильнее. Все-таки не Мексику берут в ОДКБ, а Украину пытаются запихнуть в НАТО.

Да, есть и промежуточный итог — с «Северного потока — 2» снова сняли санкции. Но тут ключевое слово «снова». Вроде бы американцы с немцами по этому вопросу уже договорились, и тут опять то же самое. Но тут уже демократы пожинают плоды своей же политики, когда по русскому направлению травили Трампа всю его каденцию. Теперь они разыграли легенду для имбецилов, по которой Байден сорвал вот-вот неминуемое вторжение России в Украину, а потому давайте позволим русским (до очередного вторжения) запустить «Севпоток-2». Но опять же, не Россия эту шизофреническую историю в западных СМИ запускала, но зато Кремль получает то, к чему шаг за шагом идет: трубопровод таки будет работать.

Поэтому вроде бы формально в этих переговорах и нет ничего прорывного по Украине. Но и американцы на украинском направлении пришли к полному тупику. Ничего принципиально нового они здесь предложить не могут. Ни гарантий безопасности, ни вступления в НАТО, ни тем более вступления в ЕС. Россия тоже в «американскую Украину», которая продает на мировом рынке только русофобию, зайти не может. Да, судя по всему, и не очень сейчас пытается. Вот что с этим чудом без ручки делать, сейчас осторожно и решают между собой русские и американцы.

— Что вы думаете по поводу комментария заместителя Андрея Ермака Михаила Подоляка о звонке Байдена Зеленскому?

— Пустой комментарий человека из Офиса, который и сам не знает, о чем говорили Байден и Путин. У Подоляка функция — дать хоть какую-то реакцию, за это он и получает конверты от Ермака. При этом видно, что они сейчас в ступоре. Весь день ботоферма Подоляка в сетях молчит, они не получили никаких вводных. А тут еще и история с «Северным потоком — 2», суверенным долгом России и списком «друзей Путина», которые снова выпадают из-под американских санкций. Вот как на это ответить, чтобы прозвучало словосочетание «стратегическая победа Зеленского»?

К тому же еще и у Байдена проанонсировали, что Зеленскому о переговорах с Путиным сообщат только в четверг. Согласитесь, и в этическом, и в любом другом плане звучит дико. Байден с Путиным обсуждал вроде бы Украину, а не Италию, но итальянский премьер был о них лично от Байдена проинформирован на сутки раньше.

Украинская политтусовка сама себя опустила до этого скотского состояния, но в любом случае, здесь теперь ждут звонка Байдена. Если он не забудет позвонить — а старик Джо такой, что и имя Зеленского может забыть — то уже по итогу нарисуют тут какую-то локальную перемогу. Но в целом украинская элитка сейчас в минорном настроении.

— Снизится ли напряженность в Донбассе и в российско-украинских отношениях после переговоров?

— Смотрите, украинская власть во многом алогична, шизофренична и абсолютно во всем непоследовательна. Если ты этот вопрос задашь Зеленскому, Ермаку или тому же Мишане Подоляку, они все ответят разное, а на следующий день каждый из них поменяет свой ответ на противоположный. Здесь не действуют алгоритмы линейной логики. У нас две недели назад глава СНБО Данилов рассказывал, что «российское вторжение в Украину» — это фейки кремлевской пропаганды. А в тот же самый день глава военной разведки Буданов говорил о большой вероятности высадки российского морского десанта в Одессе.

Вы же помните, что Зеленский нес о «государственном перевороте» 1 или 2 декабря? Ему же эту историю кто-то рассказал и убедил, что нужно ее озвучить. У Зеленского вообще есть уникальная особенность не задумываться о том, что ему пишут для озвучивания. А потому он и несет в массы все подряд — от «строительства нового города на Черном море» до «плана трансформации Украины на 277 миллиардов долларов».

Поэтому в такой конфигурации иррационального принятия решений на самом высоком государственном уровне предсказать что-либо по Донбассу просто невозможно. У нас тут не знают, как пройдет отопительный сезон, а вы хотите узнать о войне и мире.