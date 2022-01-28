По словам политолога Михаила Погребинского, украинский оппозиционный политик Евгений Мураев - "жалкое ничтожество". Именно он виноват в том, что глава ОПЗЖ Юрий Бойко не прошёл во второй тур президентских выборов с Владимиром Зеленским, уверен эксперт. Об этом Погребинский рассказал в интервью Украина.ру

Если бы не позиция Мураева и полученные им три процента, главный оппозиционер Юрий Бойко прошёл бы во второй тур президентских выборов на Украине. Финансирование Мураева и его "псевдо-оппозиционного" проекта осуществлял олигарх Ринат Ахметов, уверен эксперт. Ну, будет одним уголовным делом больше. Я сбился со счета - Мураев © Facebook, Евгений Мураев

«Возвращаясь к списку с Мураевым. Нормальные российские аналитики видели, на чью команду ты играешь. Сегодня ты играешь на команду Зеленского. Раньше ты играл на команду друзей Порошенко, я имею в виду двух участников процесса — Рината Ахметова и Порошенко. Ты играл на них, и сейчас то, что ты делаешь — это абсолютно подлая, гнусная позиция, имитировать, что я человек, который будет отражать интересы юго-востока», — сказал Погребинский.

Эксперт добавил, что Мураев — "стукач", обосновав это его заявлением в СБУ на Виктора Медведчука. «Не я, а именно Медведчук — пятая колонна!», — утверждал в свое время Мураев, напомнил Погребинский.

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