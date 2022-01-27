Украина находится в шоке от решения ряда западных стран эвакуировать своих дипломатов из Киева, в то время как в самом украинском обществе наблюдается абсолютное спокойствие. Такому шагу Запада есть причины, о которых в интервью Украина.ру рассказал украино-российский политолог Василь Вакаров

24 января США, Британия, Австралия и Германия объявили об эвакуации сотрудников своих посольств из Киева из-за растущего военного напряжения на границе с Россией, на следующий день к ним присоединилась Канада. Таким образом западные страны осуществляют давление и на Украину, и на Россию, подчеркнул эксперт. Украина переживает эпоху страха – Бортник © Facebook, Ruslan Bortnik

«Во-первых, так сеется страх среди граждан Украины. А во-вторых, так Запад показывает всему миру, что есть возможная угроза со стороны России…В первую очередь на Украину давят для того, чтобы она исполняла Минские соглашения. А во вторую очередь Запад давит на Россию для того, чтобы Россия уступила им на европейском направлении», — сказал Вакаров.

В сложившихся обстоятельствах Украина играет роль "бедной сироты", которую не приняли ни в НАТО, ни в Евросоюз, и страны, которую используют как территорию противостояния с Россией, заключил собеседник издания.

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