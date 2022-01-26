24 января США, Британия и Австралия и Германия объявили об эвакуации сотрудников своих посольств из Киева из-за растущего военного напряжения на границе с Россией. А 25 января МИД Канады призвал семьи дипломатов на Украине покинуть страну

Василь Вакаров: кто он © Facebook, Василь Вакаров Василь Вакаров.

— Василь, что сейчас происходит на Украине, почему так спешно эвакуируют своих сотрудников посольства этих стран?

— Я недавно приехал из Украины, и точно могу сказать, что есть огромная разница в том, как выглядит ситуация изнутри и как она выглядит по внешнему контуру.

На сегодняшний момент посольства США, Великобритании, Австралии, Германии и теперь Канады — руководители которых объявили публично, что государственные служащие, работники посольства должны или могут выехать из Украины. Обязаны выехать члены их семей. Вот так это формально выглядит, но, конечно, по существу наблюдается ситуация эвакуации сотрудников посольств.

В первую очередь Германии, потому что у них есть прямые рейсы. Австралия эвакуирует своих людей через Сингапур, Японию. У Британии тоже есть прямые рейсы. А вот сотрудники посольства Соединённых Штатов Америки, так как нет прямых рейсов, летят либо через Варшаву, либо через Стамбул. Самыми разными путями сотрудники посольств выезжают из Украины.

«Без всякого выстрела». В Киеве «политики пакуют чемоданы» © pixabay.com/Skitterphoto

— Василь, я поняла реакцию представителей власти, а какова реакция обычных украинцев на это, по сути, бегство?

— Мягко говоря, шоковая. Почему люди именно шокированы действиями посольств? Да потому что внутри Украины, в украинском обществе наблюдается абсолютное спокойствие. Мы давно уже живём в ситуации конфликта, мы все понимаем, что происходило в 2013 году и в 2014 году, мы понимаем, что потеряли Крым. Мы понимаем, что у нас конфликт на Донбассе, это тяжёлая ситуация, очень сложная, плохая, но мы в этом живём. Кроме того ещё и ковидная история, которая идёт уже более двух лет. И в этом мы тоже живём. Мы живём в ситуации напряжённости, мы живём в ситуации волнения, тревожности. Можно по-разному описать это всё, но граждане Украины не понимают, не видят, не чувствуют угрозы нападения со стороны России. Вот хоть убейте меня!

Да, меня порою спрашивают о том, будет ли война, о том, где прорвёт, но нет никакой истерики по поводу того, что завтра нас всех захватит Россия! Какой срез ни возьми. Никто не говорит, что завтра Россия будет бомбить Киев, Львов и так далее.

В ситуации, когда общество давно живёт в тревоге, нет ничего такого чрезвычайного, что могло бы вызвать такую реакцию посольств. Действительно это реальный шок от действий американских властей, от действий австралийских властей, британских. И конечно, есть некоторое разочарование, например, по отношению к немцам. Почему Германия решила вывести своих сотрудников?

Пять посольств — это, конечно, много, но это всего лишь пять посольств! А ведь есть же посольства другие: Израиля, европейских стран. Они тоже удивлены, есть реакции Европейского Союза, которые говорят о том, что другие страны не понимают. И они не отзывают своих послов.

Ситуация, конечно, двойственная, и многие люди поражены тем, с какой скоростью посольства Соединённых Штатов Америки решило покинуть Украину.

— Василь, обычные люди, с которыми вы разговариваете, и не совсем обычные, не считают, что Россия нападёт, но явно, что Запад подогревает эту историю и всячески показывает, что будет агрессия, что Россия нападёт, что они пытаются подстелить соломку. Запад показывает всеми своими действиями, что нападение России неизбежно. Как вы считаете, для чего Запад играет в эту игру? Какую цель он преследует?

— НАТО и ВМС Соединённых Штатов Америки, а также Британии сейчас проводят учения. На Балтике тоже проходят учения. Швеция, Дания, Норвегия. Мы видим активничанье тех же ВМС, но уже на Балтийском море. В целом, если посмотреть рядом Украиной, вокруг Украины, мы увидим, что совсем рядом с нами натовские войска сосредотачивают усилия. США говорят, что они будут усиливать свой фронт на востоке: в Польше, в Румынии и так далее.

Бондаренко объяснил эвакуацию с Украины американских дипломатов © РИА Новости, Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Запад понимает, каким образом Россия усиливает свою переговорную позицию и стремится в ответ усилить свою переговорную позицию. В сложившейся ситуации, когда Соединённые Штаты Америки, Британия, Австралия и т.д. эвакуируют семьи сотрудников посольств, они говорят этим, что возможный конфликт будет на территории Украины. Будет этот конфликт или нет, но важно то, что имеется это подогревание.

Если рассматривать эту ситуацию широко, то становится понятно, зачем Запад идёт на это. Во-первых, так сеется страх среди граждан Украины. А во-вторых, так Запад показывает всему миру, что есть возможная угроза со стороны России, именно поэтому мы забираем своих сотрудников, чтобы защитить их в случае возможного нападения России на Украину.

— Какую глобальную задачу решает Запад при помощи «послопада»? И что должна в ответ предпринять Россия?

— Таким образом идёт давление не только на Россию, но и на Украину. В первую очередь на Украину давят для того, чтобы она исполняла Минские соглашения. Но власти Украины столкнутся с внутренним конфликтом в случае, если будут выполнять Минские соглашения. Общество не готово к тому, что Минские соглашения могут быть исполнены. Не готова к этому и элита.

А во вторую очередь Запад давит на Россию для того, чтобы Россия уступила им на европейском направлении. Россия говорит о Европейском континенте и о том, чтобы ни один серьёзный вопрос на Европейском континенте не решался без участия и учёта интересов России. Вот какая позиция России.

Запад давит на Россию с тем, чтобы Россия уступила ему первенство диктовать свои условия на Европейском континенте. Что касается Украины, то, к моему большому сожалению, она в этой ситуации выглядит, как бедная сирота. Нас не приняли ни в НАТО, ни в Евросоюз, плюс ко всему мы получили противостояние с Россией. Мы оказались выброшены. Вроде бы и Запад пытается говорить, что хочет решить конфликт на Украине. И Россия об этом говорит. Но по факту выглядит так, что Запад давит на Россию, Россия не хочет уступать, а Украина — просто заложник этой ситуации.