«То, что встреча будет происходить в Париже. Это тоже очень показательно. Не в Берлине. А сначала первый анонс был все-таки, что это будет в Берлине. Я не считаю, что это слабость [Германии]», — заявила она.
По мнению эксперта, официальный Берлин понимает, что Германия является главной по вопросам безопасности в Европе. При этом она отметила, что не стоит связывать транзит власти в ФРГ с ослаблением якобы поддержки Украины и отказа проводить встречу в Берлине, поскольку сначала она планировалась именно там.
Первая более чем за год очная встреча политсоветников всех четырех стран «нормандского формата» состоится в среду в столице Франции. Российскую делегацию возглавит заместитель руководителя Администрации президента России Дмитрий Козак. Последние очные переговоры политсоветников состоялись 12 января прошлого года в Берлине.
Политолог Вадим Карасев заявил, что по его информации, президенты стран-участниц «нормандского формата» могут провести саммит весной текущего года.