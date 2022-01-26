Очередная встреча политсоветников лидеров стран «нормандского формата» состоится в среду в Париже не из-за слабости Берлина. Такое мнение 25 января выразила в эфире телеканала UkrLive политический эксперт Александра Решмедилова

«То, что встреча будет происходить в Париже. Это тоже очень показательно. Не в Берлине. А сначала первый анонс был все-таки, что это будет в Берлине. Я не считаю, что это слабость [Германии]», — заявила она.

Бербок призвала возродить нормандский формат, Лавров ответил © REUTERS, Maxim Shemetov/Pool

Первая более чем за год очная встреча политсоветников всех четырех стран «нормандского формата» состоится в среду в столице Франции. Российскую делегацию возглавит заместитель руководителя Администрации президента России Дмитрий Козак. Последние очные переговоры политсоветников состоялись 12 января прошлого года в Берлине.

Политолог Вадим Карасев заявил, что по его информации, президенты стран-участниц «нормандского формата» могут провести саммит весной текущего года.