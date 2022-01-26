В Узбекистане будут действовать те же самые факторы, что и в Казахстане. Меняются поколения, накапливается усталость от заворовавшихся чиновников, не пользующаяся авторитетом и доверием власть, а также растущая религиозность молодого населения. Об этом рассказал специалист по Средней Азии Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру

Андрей Серенко: «Казахстанские январи» могут вспыхнуть во всем бывшем СССР, но Россия с этим справится © предоставлено Андреем Серенко

По его словам, в Узбекистане есть возможность для инвестиционных проектов, которые президент Шавкат Мирзиёев пытается развивать, но за то время, как он находится у власти, отношение населения республики к нему становится все более неоднозначным.

«Если вы хотите проверить, контролирует ли власть ситуацию, дождитесь первого мятежа. Может ли Мирзиёев самостоятельно снять эту проблему или вообще не допустить ее? Есть у него, к кому обратиться за помощью? Ведь Узбекистан не является членом ОДКБ. Конечно, он может обратиться, но это будет уже другой коленкор», — указал Серенко.

Но Мирзиёева можно назвать успешным руководителем, потому что Узбекистан — это единственная республика, в которой нет никаких мятежей. По крайней мере пока. Но это не значит, что этого не будет дальше с учетом афганского и религиозного фактора, заключил собеседник издания.

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