Все думали, что Назарбаев и Токаев сумеют удержать ситуацию в Казахстане под контролем, но в Узбекистане ситуация ненамного лучше, подчеркнул эксперт.
По его словам, в Узбекистане есть возможность для инвестиционных проектов, которые президент Шавкат Мирзиёев пытается развивать, но за то время, как он находится у власти, отношение населения республики к нему становится все более неоднозначным.
«Если вы хотите проверить, контролирует ли власть ситуацию, дождитесь первого мятежа. Может ли Мирзиёев самостоятельно снять эту проблему или вообще не допустить ее? Есть у него, к кому обратиться за помощью? Ведь Узбекистан не является членом ОДКБ. Конечно, он может обратиться, но это будет уже другой коленкор», — указал Серенко.
Но Мирзиёева можно назвать успешным руководителем, потому что Узбекистан — это единственная республика, в которой нет никаких мятежей. По крайней мере пока. Но это не значит, что этого не будет дальше с учетом афганского и религиозного фактора, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.