Президент Украины Владимир Зеленский 24 января проведет заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), сообщила пресс-служба ведомства

Заседание состоится в понедельник, 24 января, в 17.00 (18.00 мск.) в помещении Офиса президента Украины. С таким предложением выступил Владимир Зеленский.

«На заседании будут рассмотрены вопросы мер по обеспечению национальной безопасности от внутренних и внешних угроз, текущего состояния дел в экономике, энергетике, противодействия пандемии коронавирусной инфекции и так далее», — говорится в сообщении.

На заседании в Раде ранее в этот же день Петр Порошенко и другие политики требовали от Зеленского «месседжа к народу» вместо «видосиков». Евгений Мураев о своем «назначении» главой «оккупационного правительства»: это какая-то многоходовка © Facebook, Евгений Мураев

Ранее спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что вопроса о введении санкций СНБО Украины в отношении политика Евгения Мураева в повестке СНБО на сегодня нет.