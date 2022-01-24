Фон дер Ляйен сообщила, что 21 января общалась с Владимиром Зеленским, чтобы оценить ситуацию на Украине, «созданную агрессивными действиями России».
«Комиссия предлагает новый пакет чрезвычайной макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро… Мы рассчитываем на то, что Совет ЕС и Европейский парламент примут этот чрезвычайный пакет макрофинансовой помощи как можно скорее. Затем мы приступим к быстрой выплате первого транша в размере 600 млн евро», — заявила глава Еврокомиссии.
Она заявила, что денежная помощь поможет Украине удовлетворить свои потребности в финансировании из-за конфликта.
По словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия также вскоре начнет работу над более долгосрочной программой помощи Украине «для поддержки усилий по модернизации» — планируется выделить еще 120 млн евро.
Также глава Еврокомиссии объявила о продолжении инвестиций в будущее Украины, она отметила, что уже направлен на одобрение план на привлечение инвестиций в размере более 6 млрд евро.
Киев и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала эти обвинения и подчеркивала, что заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.