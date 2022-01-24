Поддержка экс-президента Петра Порошенко со стороны Запада заключается в намёках, полутонах и расплывчатых словах поддержи из Твиттера посольства США в Киеве. Большего Владимиру Зеленскому и не надо, заявил киевский писатель Игорь Лесев в интервью Украина.ру

Персональные санкции на Украине вводятся не за какие-то доказанные преступления, а только за пророссийскую политику, телеканалы киевской власти разрешается закрывать тоже только пророссийские, подчеркнул эксперт. Пока у Запада не выполнена задача по превращению Украины в анти-Россию, Порошенко остаётся "своим сукиным сыном", заявил Лесев. Ждет отмашки из США: Залотарёв заявил, что Порошенко давно «закупился» к Майдану © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк

«Поэтому, пока в Украине не сколотили 100% русофобское общество и политэлиту, сурово гонять проамериканских исполнителей — пусть они вороватые и на руках у них кровь — в Вашингтоне допускать не будут. Здоровая конкуренция за место рядом с американским хозяином — это пожалуйста. Но в тюрьму садить нельзя», — сказал Лесев.

Поддержка Порошенко заключается в полунамеках, в полутонах, в расплывчатых постах в твиттере из Посольства. А больших сигналов для Офиса и не надо. Уже этого достаточно, чтобы с оглядкой на Посольство осторожничать с Порошенко, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.