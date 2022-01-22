США взяли на на себя обязательство дожать Зеленского по реализации Минских соглашений, что, по сути, будет означать конец его политической карьеры, считает киевский писатель Игорь Лесев

- Игорь, почему Зеленскому так и не удалось арестовать Порошенко? Если не хотели, то почему тогда начинали уголовное преследование? Почему среди десятка дел, за которые Порошенко реально мог сесть, выбрали то, по которому очень слабая доказательная база?

— Вообще, изначально задачи именно засадить Порошенко у Зеленского никогда не стояло. Идеальный вариант для Офиса заключался в том, чтобы Порошенко с концами выехал за границу, а сам Зеленский зашел бы на его электоральную нишу. И план ведь до какого-то момента даже работал — Порошенко очень трусливый персонаж, и вся страна смеялась с его гагаринского «поехали, е@ твою мать!».

Но если бы Порошенко и дальше оставался за границей, он бы терял не только политические перспективы, но и всю свою бизнес-конструкцию. Его бы просто раздевали, как все эти годы делают с тем же Фирташем. Поэтому, заручившись осторожной поддержкой на Западе, он вернулся.

А вот дальше все уже пошло против Зеленского. Порошенко побоялись задержать в аэропорту. Затем судья побоялся в тот же день объявить ему меру пресечения, что вообще само по себе дикий нонсенс. Представьте, что судья бы в России двое суток решал, нужно или не нужно брать Навального под стражу. Вопрос ведь не в самом решении, а как оно выносится. Это плевок в саму судебную систему, которая на Украине полностью деградировала. Ну и само решение суда — «личное обязательство» — это насмешка уже персонально над Зеленским.

Тут ведь уже не важна сама фабула дела. А дело гнилое само по себе и никаких перспектив в суде б не имело. Тут важнее сам сигнал для всей политэлиты страны. Офис дает отмашку на уголовное дело против Порошенко — а никто кроме Офиса это инициировать и не может — и по итогу доводит ситуацию до смешного и унизительного фарса. Именно так сейчас Зеленского воспринимает вся силовая, чиновничья и судебная элита страны. Доверия к нему стало еще меньше. Он не может ничего, а потому и саботаж всех его решений ко дню Х только будет нарастать.

- Какова роль Запада в том, что Порошенко не посадили? Вернулся бы он на Украину, если бы точно не знал, что его не посадят? Значит, у него были гарантии безопасности?

— Порошенко точно не священная корова для Запада и конкретно для США, иначе бы его не сливали в 19-м на президентских выборах. Более того, именно Порошенко со своей догматической сектой о «красных линиях» с Россией далеко не самый комфортный персонаж для Штатов в случае каких-то стратегических договоренностей с Москвой. И если бы Порошенко где-то бы ярко облажался, как это сделал тот же Саакашвили со своим чудным визитом в Грузию, уверен, особо бы за Порошенко на Западе задницу б не рвали.

Другое дело, что та же Грузия монолитна в своей русофобии, а потому и бороться за отдельно взятых персонажей для Штатов там смысла особого нет. Там все «свои сукины сыны». На Украине ситуация несколько иная. Это мы видим по тем же свежим санкциям против еще двух действующих нардепов от ОПЗЖ Козака и Волошина. Персональные санкции вводятся не за какие-то доказанные преступления, а только за мировоззренческую пророссийскую политику.

Поэтому, пока в Украине не сколотили 100% русофобское общество и политэлиту, сурово гонять проамериканских исполнителей — пусть они вороватые и на руках у них кровь — в Вашингтоне допускать не будут. Здоровая конкуренция за место рядом с американским хозяином — это пожалуйста. Но в тюрьму садить нельзя. Телеканалы в отличие от условно пророссийских тоже закрывать нельзя.

Собственно, в этом и заключается поддержка Западом Порошенко. В полунамеках, в полутонах, в расплывчатых постах в твиттере из Посольства. А больших сигналов для Офиса и не надо. Уже этого достаточно, чтобы с оглядкой на Посольство осторожничать с Порошенко.

- Что ждет Порошенко? Какое его политическое будущее? Каково политическое будущее Зеленского после того, как он сначала начал криминальное преследование Порошенко, а потом не смог (или не захотел) добиться его посадки?

— Порошенко — это такой феерический прохвост, который сам по себе не угомонится, и это одна из составных бед Украины. Человек, который всеми своими действиями только разъединяет общество, имеет для этого ресурсы, а еще имеет иллюзии на реванш.

Трудно прогнозировать его будущее. Украина все-таки не совсем линейная страна. Здесь двигаясь из пункта А в пункт Б, можно завернуть в другое измерение. По-хорошему, третий год подряд Порошенко должен был отбиваться от прокурорских допросов, а то и мотать уже срок. Но так вышло, что он снова второй по популярности политик в стране, и это еще один портрет всей кафкианской абсурдности происходящего на Украине.

В этом же разрезе абсурдности обитает и Офис президента вместе с Зеленским. Пацаны на себя натянули всю идеологическую платформу Порошенко и теперь заняты только тем, чтобы нейтрализовать самого Порошенко. В Офисе живут в иллюзии, что если на президентских выборах вывести во второй тур Порошенко, то люди, плюясь, но снова проголосуют за Зеленского.

Вот только это все прожекты с нулевым горизонтом планирования. У Порошенко уже сейчас арестованы значительные активы, и его финансовые ресурсы ограничиваются. Даже массовку под Печерским судом ему пришлось мобилизовывать со всей Украины, и то она не выглядела солидно. А у Зеленского впереди еще столько черных лебедей, что далеко не факт, что он еще сам попадет через 2 года во второй тур. К тому же не забываем, что сначала у нас будут все же парламентские выборы, по итогам которых премьер очень вероятно станет оппозиционным Офису.

Поэтому, будущее у этих двоих может быть самым разнообразным. Скорее всего, это будет зажиточная эмиграция с богемным образом жизни за пределами Украины. Но я очень сомневаюсь, что кто-то из них еще раз достигнет высших постов в системе власти Украины.

- Как можно оценить визиты Блинкена и Бербок в Киев? Будет ли Запад в рамках договоренностей с Путиным давить на Украину с целью реализации Минска и предоставления Донбассу автономии?

— Смотрите. Естественно, я не знаю настоящих закулисных договоренностей между Путиным и Байденом. Но мы о них можем судить по телодвижениям, а эти телодвижения говорят именно о том, что Байден взял на себя обязательство заставить Киев реализовать политическую часть Минска.

И здесь все об этом говорит. И прямые слова Байдена, что альтернативы Минским нет. И постоянные истерики из Вашингтона, что иначе Россия «вот-вот нападет». И обиженное заявление Зеленского, который практически прямым текстом говорит, что Штаты его пытаются нагнуть с «Минском».

Но в Вашингтоне упускают другой момент. С одной стороны, они нам тут лепят дрессированных обезьянок во главе страны, которые будут выполнять все хотелки американцев. Одновременно американцы гасят на корню любое легальное пророссийское лобби, собственноручно маргинализируя все политсилы, которые выступают за диалог с Москвой.

А с другой, берут на себя обязательство дожать Зеленского по Минским, что, по сути, это будет означать конец его политической карьеры. Власть для Зеленского и его окружения — это первостепенная ценность. Эти во многом случайные люди получили доступ к огромным благам и не желают с этим прощаться. Для них это самый большой страх и всё, чем они занимаются вот уже полтора года — это думают, как продлить банкет еще на одну пятилетку.

При этом у Зеленского особо не заморачивались, и взяли за основу всю идеологическую модель порошенковской Украины прошлой пятилетки, где любые договоренности с Россией — это табу, красные линии и зрада в одном флакончике. Тем более, в такой конфигурации не может быть никаких подвижек по политической части Минских. Они просто не вписываются в модель русофобской Украины, которую строят здесь после Майдана. И строят, кстати, под прямым кураторством США.

Поэтому, как они — американцы — собираются уговаривать Зеленского, мне не совсем понятно. Ему просто предлагают застрелиться, а тот упирается.