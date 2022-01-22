В Польше за сутки было зарегистрировано 36665 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, что является рекордным показателем с начала пандемии COVID-19. Об этом в эфире местной радиостанции Radioplus сообщил 21 января заместитель главы Минздрава страны Вальдемар Краска

Также было зарегистрировано 248 летальных случаев заболевания.

По словам замминистра, 1390 человек заболели новым штаммом «омикрон». Число зараженных растет: омикрон добрался до Киева © РИА Новости, Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Краска предположил, что в течение ближайших двух недель «омикрон» полностью вытеснит наиболее распространённый в настоящее время штамм «дельта».

Как и многие другие страны Европы, Польша переживает подъём заболеваемости COVID-19.

Однако смертность от коронавирусной инфекции не достигла антирекордов, установленных во время предыдущих «волн» пандемии.

Худшим днём по смертности от коронавирусной инфекции для Польши стало 8 августа 2021 года, когда скончались 954 человека.

Более низкая смертность в стране объясняется достигнутым там уровнем вакцинации. По данным Минздрава страны, полностью вакцинировано около 57 процентов населения.

Это не очень высокий уровень по сравнению с другими европейскими странами, но значительно выше, чем в соседней Украине. Там, по официальным данным, полностью вакцинировано менее 33 процентов населения.