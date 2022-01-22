Также было зарегистрировано 248 летальных случаев заболевания.
По словам замминистра, 1390 человек заболели новым штаммом «омикрон».
Краска предположил, что в течение ближайших двух недель «омикрон» полностью вытеснит наиболее распространённый в настоящее время штамм «дельта».
Как и многие другие страны Европы, Польша переживает подъём заболеваемости COVID-19.
Однако смертность от коронавирусной инфекции не достигла антирекордов, установленных во время предыдущих «волн» пандемии.
Худшим днём по смертности от коронавирусной инфекции для Польши стало 8 августа 2021 года, когда скончались 954 человека.
Более низкая смертность в стране объясняется достигнутым там уровнем вакцинации. По данным Минздрава страны, полностью вакцинировано около 57 процентов населения.
Это не очень высокий уровень по сравнению с другими европейскими странами, но значительно выше, чем в соседней Украине. Там, по официальным данным, полностью вакцинировано менее 33 процентов населения.