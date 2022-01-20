Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова американского президента Джо Байдена о возможности «незначительного вторжения России на Украину» в Twitter 20 января

Накануне, в ходе пресс-конференции по итогам года на посту президента США, Байден заявил, что в случае потенциального «вторжения» России на Украину «реакция США будет зависеть от серьезности действий Москвы». Андрей Золотарев: Байден требует от Зеленского буквального выполнения «Минска», а он этому будет сопротивляться © Facebook, Золотарев Андрей

«Хотим напомнить великим государствам, что незначительных агрессий не бывает и маленьких народов не бывает. Как не бывает и незначительных жертв, и маленького горя от потери близких», — написал Зеленский.

Он добавил, что говорит это как «президент великого государства».

Затем пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, а позднее и сам Джо Байден заявили, что США намерены считать любое пересечение российскими войсками украинской границы «вторжением» РФ на Украину и пообещали «жесткий экономический ответ» от НАТО и союзников.