День голосования назначен на 27 февраля 2022 года.
Участникам референдума будет задан вопрос: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?»
Изменения и дополнения к Конституции Белоруссии приведены в приложении к указу о референдуме.
Решение по итогам референдума вступит в силу через десять дней после официального публикования результата.
В Конституции предлагается закрепить норму, согласно которой один человек не может быть президентом более двух сроков.
Также в основной закон предлагается внести раздел о Всебелорусском народном собрании. Планируется, что оно станет высшим представительным органом народовластия, будет утверждать основы внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию нацбезопасности Белоруссии.
Согласно предложенным поправкам, президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.