Президент Белоруссии Александр Лукашенко 20 января подписал указ «О назначении республиканского референдума» по внесению поправок в конституцию республики. Об этом сообщила пресс-служба главы государства

День голосования назначен на 27 февраля 2022 года.

Участникам референдума будет задан вопрос: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?»

Изменения и дополнения к Конституции Белоруссии приведены в приложении к указу о референдуме. Лукашенко пообещал приход новых людей к власти в Белоруссии © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Решение по итогам референдума вступит в силу через десять дней после официального публикования результата.

В Конституции предлагается закрепить норму, согласно которой один человек не может быть президентом более двух сроков.

Также в основной закон предлагается внести раздел о Всебелорусском народном собрании. Планируется, что оно станет высшим представительным органом народовластия, будет утверждать основы внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию нацбезопасности Белоруссии.

Согласно предложенным поправкам, президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.