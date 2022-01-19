Обоснованные требования народа и бесчинства боевиков, выплеснувшиеся в казахстанские протесты в начале января - разные явления, имевшие в основе разные цели. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал алмаатинец, публицист Святослав Голиков

«Считаю критически важным разделить массовые акции протеста, временами переходившие в массовые беспорядки, и вооруженный мятеж, также закономерно сопровождавшийся массовыми беспорядками», — уточнил Голиков.

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«Что касается вооруженного мятежа, центром которого стал Алматы, то здесь мы очевидно имеем дело с открытым и крайне жестким проявлением межклановой борьбы в казахстанском истеблишменте, и целью данной акции был, по всей видимости, не банальный передел активов или сфер влияния, а именно государственный переворот», — заключил эксперт.

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Акции протеста в Казахстане начались с первых дней 2022 года. Первоначально люди требовали от правительства снижения цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей.

Руководство страны согласилось на требования митингующих, однако протесты это не остановило: акции приобрели характер мятежа.

В среду, 5 января, президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и взял на себя обязанности главы Совета безопасности, которые ранее исполнял первый президент республики Нурсултан Назарбаев.

Во время протестов погибло несколько десятков человек, около тысячи пострадали, и Токаев

попросил о вводе в страну коллективного контингента ОДКБ. В МИД РФ оценили произошедшее в Казахстане как организованную извне попытку насильственным путем нарушить целостность государства.