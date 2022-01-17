Галкин — пятый муж Пугачевой, она не скрывает, что отношения с ним начала еще в период брака с предыдущим супругом исполнителем Филиппом Киркоровым, а в 2011 году примадонна и юморист заключили официальный союз.
«Помню, когда мы решили пожениться, я прямо спросила у Макса, могу ли я с ним спокойно стареть. Вы бы видели эти серьезные глаза! Он сказал: «Да, конечно. Ничего не бойся». И я согласилась», — делилась Пугачева в одном из интервью.
По словам психолога, женщин старше себя обычно выбирают мужчины, недолюбленные мамой, которым необходимо «дополучить материнской любви и дать ей свою верность и любовь», но в случае с Пугачевой и Галкиным, ситуация в корне другая.
«Предыдущие отношения Аллы и Филиппа- как раз классический образчик капризного мальчика и мамочки, терпящей и оберегающей. Максим, напротив, смог увидеть и разбудить в Алле маленькую девочку, недолюбленную, уставшую от поисков и этой роли мамки всея Руси. Видимо, у Галкина как раз эмоциональный возраст и ролевая позиция отца очень сильна. Он смог дать Алле то, чего не давали мужчины разных возрастов и темпераментов. Именно с ним спокойно можно воспитывать детей и стареть», — подчеркнула эксперт.