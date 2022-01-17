Третий зять экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Тимур Кулибаев ушел с поста главы национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Соответствующее обращение Кулибаева опубликовали 17 января на сайте палаты

Назарбаев в ОАЭ? Его дочь удалила аккаунты в соцсетях © holanews.kz заявил Кулибаев.

Он поблагодарил делегатов съезда и членов президиума за доверие и заявил, что для него было большой честью и ответственностью в течение восьми лет возглавлять высший наблюдательный орган Национальной палаты предпринимателей.

Тимур Кулибаев женат на средней дочери бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Динаре.

На днях стало известно, что из нацкомпаний «Казтрансгаз» и «Казтрансойл» были уволены другие зятья Назарбаева — мужья Дариги и Алии Назарбаевых. По данным источников, генеральный директор и председатель правления АО «Казтрансойл» Димаш Досанов лишился должности. Также свой пост потерял Кайрат Шарипбаев.

Позже депутат мажилиса парламента Казахстана Ерлан Саиров объяснил, что зятьев Назарбаева уволили с руководящих постов в крупных компаниях в рамках процесса реализации президентской программы по «деолигархизации казахстанской экономики».