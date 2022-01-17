На Западе заинтересованных в размещении ядерного оружия в Польше нет, полагает Смирнов.
«Я не думаю, что дело зайдёт так далеко. Так как по-настоящему в эскалации кризиса, основанном на размещении ядерного оружия в Польше и Беларуси, не заинтересован никто. Современное оружие настолько быстрое, что расстояние в тысячу километров — это условность», — сказал собеседник издания.
Политики, хоть и люди упрямые, но хочется верить, все же помнят уроки «Карибского кризиса», подчеркнул эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.