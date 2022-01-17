Переговоры Россия-НАТО и Россия-США по взаимному нераспространению ракетных ударных комплексов зашли в тупик. В этом свете ряд экспертов высказался о возможности размещения ядерных вооружений РФ в Белоруссии. Об этом в интервью Украина.ру рассказал белорусский политолог Сергей Смирнов

На Западе заинтересованных в размещении ядерного оружия в Польше нет, полагает Смирнов. Акопов озвучил главную уязвимость США в конфронтации с Россией © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Я не думаю, что дело зайдёт так далеко. Так как по-настоящему в эскалации кризиса, основанном на размещении ядерного оружия в Польше и Беларуси, не заинтересован никто. Современное оружие настолько быстрое, что расстояние в тысячу километров — это условность», — сказал собеседник издания.

Политики, хоть и люди упрямые, но хочется верить, все же помнят уроки «Карибского кризиса», подчеркнул эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.