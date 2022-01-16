Нынешние отношения Москвы и Вашингтона можно оценить бойцовским термином - жесткий клинч. Они вступили в ближний бой, при котором стороны не могут нанести серьезных ударов, считает белорусский политический аналитик Сергей Смирнов

Об этом в он рассказал интервью изданию Украина. Ру

Сергей Смирнов: кто он © Facebook, Сергей Смирновъ

— Первый раунд переговоров России с НАТО, и в целом с США и Западом можно оценить бойцовским термином — "жесткий клинч". Они вступили в ближний бой, при котором стороны не могут нанести серьезных ударов, так как замерли в удушающих объятиях друг друга. Это касается не только вопроса принятия или не принятия кого-то в НАТО, а также вопросов аттестации российско-европейского газопровода «Северный поток —2», вакцины «Спутник V» и т.д. США намерено тормозят эти процессы, раздражая Россию.

- Вашингтон дает понять, что не готов выполнить требования Москвы по безопасности в Европе. Почему в НАТО отказываются от демилитаризации Восточной Европы?

— США не привыкли к тому, что кто-то выставляет им предложения с позиции равного. В Госдепе воспринимают это, как ультиматум. В последние десятилетия языком ультиматумов с США говорили лишь террористы. Потому Вашингтон пытается представить Москву мировым злодеем, который хочет захватить Киев, подсадить ЕС на иглу своих газопроводов или прочих часто надуманных преступлений.

- Какой будет ответ России, на Ваш взгляд? Можно ли ожидать размещение российского ядерного оружия в Белоруссии?

— Я не думаю, что дело зайдёт так далеко. Так как по-настоящему в эскалации кризиса, основанном на размещении ядерного оружия в Польше и Беларуси, не заинтересован никто. Современное оружие настолько быстрое, что расстояние в тысячу километров — это условность. Политики, хоть и люди упрямые, но хочется верить, все же помнят уроки «Карибского кризиса». Евгений Константинов: России невыгодно размещать ядерное оружие в Белоруссии © Facebook, Евгений Константинов

- Устроит ли Россию вариант, при котором США и Запад не дадут гарантий безопасности, но будут закрывать глаза на активность России в Казахстане или на украинском направлении?

— В определенной степени эти регионы могут стать предметом торга. Однако, при этом стоит учитывать, США и Запад уже так много наобещали Украине в плане безопасности, что давать задний ход — значит потерять собственное лицо. Потому тема Украины, по всей видимости, будет табуирована. Что касается Казахстана — Россия уже показала, её активность там несмотря на смелость ввести войска ОДКБ, достаточно невысока. И, при таком раскладе, как сейчас, со временем она проиграет Казахстан в честной борьбе с западными НКО.

- Какие в целом возможны общие точки соприкосновения России и Запада в будущем, чтобы снизить напряжение в их отношениях? И могут ли они в принципе быть найдены в ближайшем будущем?

— Существующий тренд в отношениях России и Запада идёт к плавному и стабильному нарастанию напряжения. Не думаю, что мы всё ещё достигли пика этой эскалации. До выхода на плато, после чего традиционно должна наступить долгожданная разрядка, всё ещё далеко. Пока стороны явно дразнят, «зеркалят» действия друг друга, и, вероятно, получают от этого даже некоторое моральное удовлетворение.