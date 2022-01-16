Контругрозы России в ответ на западные угрозы могут быть совершенно разными и неожиданными для США. В то же время, Вашингтон может оказаться неспособным защищать свои интересы, растянувшиеся по всему миру, отметил эксперт.
«Но мы действительно усиливаем геополитическое давление на США на всех континентах…Конфронтация будет еще более жесткой. Если раньше мы учитывали американские интересы в той же иранской сделке, то теперь наше отношение к проблемам безопасности США в той же Северной Корее или на Ближнем Востоке по форме будет другим», — сказал Акопов.
Проблема США в том, что они много на себя взяли, и их интересы простираются по всему миру, от Украины до Тайваня до Африки и до Латинской Америки. Россия и Китай могут использовать эту уязвимость, заключил эксперт.
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