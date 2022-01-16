Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отметил, что если Запад отвергнет предложения РФ по гарантиям безопасности, Москва оценит ситуацию, и примет решение с учетом всех факторов и в интересах обеспечения национальной безопасности. Обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру оценил шансы США в конфликте с Россией

Контругрозы России в ответ на западные угрозы могут быть совершенно разными и неожиданными для США. В то же время, Вашингтон может оказаться неспособным защищать свои интересы, растянувшиеся по всему миру, отметил эксперт. Украинцы стали заложниками ситуации с НАТО – Мураев © Facebook, Евгений Мураев

«Но мы действительно усиливаем геополитическое давление на США на всех континентах…Конфронтация будет еще более жесткой. Если раньше мы учитывали американские интересы в той же иранской сделке, то теперь наше отношение к проблемам безопасности США в той же Северной Корее или на Ближнем Востоке по форме будет другим», — сказал Акопов.

Проблема США в том, что они много на себя взяли, и их интересы простираются по всему миру, от Украины до Тайваня до Африки и до Латинской Америки. Россия и Китай могут использовать эту уязвимость, заключил эксперт.

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